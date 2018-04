Rull i Romeva no s'arronsen davant Llarena en defensa de la separació de poders

Tanmateix, Rull ha assegurat davant el jutge que pensa seguir sent independentista per tal que els seus fills no visquin en un país "on s'empresonen persones per les seves idees". A més, segons fonts presents a la declaració, ha augurat que el judici oral serà "un pur tràmit". També ha desmuntat els arguments pels quals Llarena el processa per rebel·lió i malversació.

Al seu torn, Raül Romeva ha defensat davant Llarena que "no és legítim" judicialitzar un conflicte polític i li ha retret que al Parlament es podia discutir de qualsevol aspecte perquè té "inviolabilitat". Com ja van fer els altres encausats que van declarar dilluns, ha defensat el dret a l'autodeterminació i ha afegit que hi dona suport "no com a nacionalista sinó com a demòcrata". A més, ha assegurat que es pot defensar la independència des de posicions pacífiques i que depèn de la "voluntat política" de l'Estat que es pugui discutir sobre aquests aspectes. Romeva s'ha definit com a home de pau i ha dit que en el seu currículum pot acreditar que ha intervingut en la resolució de conflictes. També ha recriminat al jutge que l'hagi empresonat un tribunal "que no té competència" per fer-ho i ha assegurat que s'està vulnerant el seu dret a defensa.





Forn demana la seva llibertat perquè s'ha apartat de la política



Joaquim Forn -empresonat des del passat 2 de novembre- ha tornat a demanar al jutge Llarena la seva llibertat per haver renunciat al seu escó i a la política. En poc més de mitja hora, ha respost només les preguntes del seu advocat, Xavier Melero. Segons fonts presents a la declaració, Forn ha demanat la revisió de les seves mesures cautelars i, a preguntes del lletrat, ha argumentat que té arrelament i que no reiterarà ja que s'ha apartat de l'activitat política. El conseller destituït d'Interior és dels encausats que porten més temps a la presó i Llarena ja li ha negat en diferents ocasions sortir en llibertat. Tot i que la declaració d'aquest dimarts no té com a objectiu revisar la seva situació personal, el conseller no ha deixat passar l'oportunitat per convèncer-lo que el deixi en llibertat provisional. Forn ha fet aquest matí una piulada on reconeixia que avui era un dia "important" perquè la seva filla Berta fa 20 anys i també recordava que aquest mateix 17 d'abril també fa tres anys la filla de Junqueras ."Nosaltres no podrem bufar les espelmes amb elles, però segur que ho faran amb la família i amics. No hi ha dia que no pensem en vosaltres. Us estimem!", diu al seu compte de Twitter. La declaració indagatòria de Romeva ha durat 45 minuts, durant els quals el jutge li ha notificat formalment que el vol dur a judici per rebel·lió i malversació. Com també va fer Junqueras, ha defensat que convocar un referèndum no era delicte i ha subratllat també que la violència de la policia l'1-O va ser "desproporcionada" i que la "votació massiva" no es podia reprimir per la força.

Durant la declaració, que ha durat 40 minuts, Rull ha criticat que la causa oberta al Suprem és "política" i també ha remarcat que hi ha hagut declaracions del ministre de Justícia, Rafael Catalá, i d'altres membres del poder judicial que han "avançat" decisions judicials, cosa que qüestiona la divisió de poders. Segons ha expressat Rull, el Tribunal Suprem no treballa de manera independent i està afectat per les decisions que prengui elGobierno.Segons la interlocutòria de processament, el jutge considera que Rull va participar en diverses reunions que tenien com a objectiu definir l'estratègia independentista i li retreia que, després de l'1-O, impedís a un ferri que havia d'acollir policies espanyols atracar al port de Palamós. Durant la declaració, Rull ha rebatut aquestes acusacions i ha dit que el vaixell que volia atracar a Palamós no reunia les condicions per fer-ho ni va facilitar la informació necessària i que, per tant, va ser la mateixa capitania marítima (que depèn de l'Estat) la que va impedir que fondegés al port gironí.