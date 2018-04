La repressió espanyola arriba a tuitaires independentistes

Última actualització Dimarts, 17 d'abril de 2018 16:00 h

Un jutjat de Madrid imputa Joan Mangues per un delicte d’injúries i calumnies

Gerard Sesé @gerardsese | De nou, la llibertat d'expressió pateix un nou revés per part de les estructures d'Estat espanyoles. Una vegada més, un tuitaire haurà de defensar-se davant dels tribunals per una publicació. Qui haurà de defensar-se és en Joan Mangues, un jove molt actiu a la xarxa, amb molts seguidors i que gosa de gran impacte amb els seus tuits. Mangues és el que és coneix com un "influencer", és a dir, que allò que opina o diu a les xarxes és seguit per molta gent. Un fet que no deu agradar gire a l'Estat.

La repressió de l'Estat arriba a opinadors independentistes pels seus tuits. La titular del jutjat número 12 de Madrid ha decidit imputar a Joan Mangues, militant d'ERC a Igualada, per un presumpte delicte d'injúries i calumnies contra el Cuerpo de Policia Municipal de Madrid per un tuit durant les revoltes que hi va haver el mes passat al barri madrileny de Lavapiés després de la mort del manter senegalès Mame Mbaye, segons informen l'ABC i El Mundo. La causa s'inicia per la denúncia que ha interposat l'Asociación de Policía Municipal Uniformada (APMU) i UPM.

En declaracions a directe!cat, Mangues ha explicat que encara no ha rebut res oficial "només el que diu la premsa" i malgrat que ara tot són suposicions es pot "imaginar" quin tuit deu ser.

"Tot és un disbarat"

Mangues s'ha mostrat sorprès: "tot un disbarat" i s'ha preguntat "que algú ens expliqui on està a linia de la llibertat d'expressió, perquè si consideren que això és delicte, amenaçar Puigdemont sobre un tanc o desitjar atemptats a manifestacions independentistes també ho és".

L'igualadí també ha volgut remarcar com és d'arbitrària la justícia espanyola: "el problema és que mentre es dediquen a perseguir tuits, per altra banda estan absolent gent d'ultradreta que fa autèntiques barbaritats".

Suports immediats

El tuitaire també ha volgut agrair les mostres de suport: "ja he contactat amb advocat i ERC ja m'ha ofert ajuda però també membres del PDeCAT i JxCat i tots de manera molt i molt rapida".





Según informa @elmundoes, el Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid habría aceptado la querella puesta por la APMU, y por un tuit, me habrían imputado por delitos de injurias y calumnias contra el Cuerpo de la Policía Municipal de Madrid. — Joan Mangues (@jmangues) 16 d’abril de 2018

