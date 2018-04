La Hisenda espanyola recompensa les donacions a la Fundació Francisco Franco com les d'una ONG

Última actualització Dimarts, 17 d'abril de 2018 17:00 h

A una persona que els paga 150 euros, el ministeri de Montoro li tornaria 112,50

M.B| Fer una donació a la Fundació Francisco Franco desgrava igual que fer-la a una ONG. Segons ha publicat 'El Periódico', enguany, 847 persones tindran beneficis fiscals per fer aportacions a l'agrupació que exalta la figura del dictador espanyol, Francisco Franco.





"Som una fundació legal i tenim avantatges com les altres. La llei no explicita que les fundacions hagin de tenir una ideologia determinada", s'ha atrevit a dir el president de la fundació, el general retirat Juan Chicharro, que veu "lògics" els beneficis fiscals. Segons ell, a una persona que els aporti 150 euros, la Hisenda espanyola "li finança" 112,50.



Una manera de dotar de diners públics la Fundació que -segons 'El Periódico- no ha rebut "ni un euro de diners públics des del 2004, quan el Govern d’Aznar els va donar 150.843,32 euros per digitalitzar 30.000 documents sobre el dictador". Actualment, l'entitat es troba en el punt de mira del PSOE, que s'ha proposat il·legalitzar-la -ha presentat una moció al Senat, amb majoria del PP- en un clar intent de netejar la seva imatge, cada cop més propera a la dreta.