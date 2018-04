[Vídeo] Greenpeace s'enfot de Rajoy fent-li cantar les vergonyes de les seves polítiques energètiques

L'objectiu és denunciar les polítiques del Partit Popular pel que fa a les energies renovables, sobretot en detriment dels ciutadans que volen generar la seva pròpia energia neta al marge de les elèctriques, amb l'anomenat impost al sol. De fet, la iniciativa de Greenpeace coincideix amb una reunió de ministres d'Energia europeus a Bulgària, el proper dijous, on el Gobierno vol rebre l'aval de la UE pel que fa a aquest impost. La trobada s'emmarca en les negociacions europees de la política comunitària de cara a l'any 2030. Les nefastes polítiques energètiques espanyoles Segons explica Greenpeace, des del 2015, l'Estat manté "la normativa d'autoconsum d'energia més restrictiva del món" i els seus ciutadans suporten el cost d'electricitat més alt d'Europa. En contraposició, el 2016, les grans companyies elèctriques van duplicar els seus beneficis. Per tot això, Greenpeace exigeix al Gobierno que augmenti -almenys- un 35% la quota d'energies renovables de cara al 2030 enlloc de "malgastar" els diners en "subvencionar velles centrals contaminants".

