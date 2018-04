Unionistes quasi causen un incendi en un bloc d'habitatges quan cremen una pancarta dels presos polítics

Els fets

Un dels propietaris del bloc, el veí de Tarragona Pere Socias, ha explicat a directe!cat que aquest matí li ha començat a sonar el timbre de casa seva de manera insistent. Veïns del carrer l'alertaven d'un fum que veien a la seva terrassa. S'hi ha dirigit corrent i ha vist que la pancarta d'Òmnium "llibertat Jordis" estava cremant. "L'he intentat apagar com he pogut i de seguida han aparegut els bombers i m'han ajudat. Han estat avisats pels veïns, sort d'ells".

Els bombers opinen que és intencionat

Socias ha explicat que "segons els bombers, sembla que hagi estat intencionat i que fos d'algú que hagués tirat alguna cosa". De fet, ha relacionat els fets d'avui amb una troballa de fa un parell de dies a la mateixa terrassa: "em vaig trobar una espècie d'artefacte casolà amb cotó fluix i amb olor alcohol. Els bombers m'han dit que ho aportés a la denúncia, així ho he fet".

Del carrer fins a la pancarta hi ha uns 6 metres d'alçada i seria pràcticament impossible fer-ho des del terra. De fet, al lloc dels fets s'hi han trobat moltes burilles de cigarreta quan segons Socias "aquí ningú no hi puja a fumar". Per acabar ha explicat que "com a mínim ho hem denunciat perquè no feia cap mal la pancarta i ara ja veurem si es pot trobar qui ha estat o no".