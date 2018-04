El PSC es nega a condemnar accions feixistes des de l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar

No hi ha cap vot

Hola Bon dia. Aquesta pancarta la va posar l'ajuntament de Castellbell i el Vilar(PSC) ara fa una setmana i com veu ni una paraula presos politics. @JoanSole_ pic.twitter.com/HB2jsXNRRY — Castellvilarenc.info (@Castellvilarenc) 4 d’abril de 2018

Segons apunta el mitjà local 'castellvilarenc.info', com a resposta, el consistori de la localitat va col·locar una pancarta a la façana de l'edifici municipal amb la frase "Democràcia: respecte, llibertat, igualtat i solidaritat" sota el pretext que al poble "hi ha divisió entre els que posen llaços grocs (els membres del CDR) i els que els arrenquen". Els ultres han arribat fins i tot a malmetre un monument a Lluís Companys pintant-lo amb la cara del dictador espanyol, Francisco Franco. No hi ha hagut cap mena de resposta institucional.