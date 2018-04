El TS delira en la seva última interlocutòria: ''Si l'1-O hi hagués hagut més policia, s'hauria produït una massacre''

EL TS embogeix parlant de massacre

El TS ha obert la porta a rebaixar les imputacions dels processats de rebel·lió a sedició. Recorda que la Fiscalia ja ho apuntava a la querella del 30 d'octubre en cas que "no es constatés suficientment la violència". No obstant això, els tres magistrats defensen que a Catalunya hi va haver violència, tot i que apunten que en aquell context polític "la violència física passava a un segon pla", ja que no es tracta d'una "rebel·lió d'una gentada organitzada contra l'Estat per prendre els centre de poder" sinó que era exercida pels governants d'una comunitat autònoma.

Però no acaba aquí la cosa. El TS assegura que la resolució de l'euroordre hagués estat una altra si l'1-O haguessin intervingut més policies dels 6.000 que van apallissar els votants. Assegura que si més agents haguessin intervingut hi hagués hagut "una massacre".

Clatellada a Alemanya

A la resolució, a més, critiquen els arguments del tribunal alemany que ha descartat la rebel·lió en el cas de Puigdemont i asseguren que "no és raonable" comparar els fets del procés amb els aldarulls que hi va haver amb motiu de l'ampliació de l'Aeroport de Frankfurt. També asseguren que si els fets que es van produir a Catalunya haguessin passat a un Land alemany, no haurien acabat amb una sentència "simbòlica", tal com apuntava el tribunal de Schleswig-Holstein.

La riota a les xarxes

Els advocats de tots els exiliats s'han burlat de la interlocutòria. Jaume Alonso-Cuevillas, advocat de Carles Puigdemont, ha dit que "se'n parlarà molt de temps i no pas bé". Gozalo Boye, defensa de Comín i Serret, ha dit que es tractava de "delictes a la carta" i que a Alemanya no existeix el delicte de sedició. Andreu Van den Eyde, advocat de Comín i Serret, afirma que el TS "prejutja tot el procediment d'una forma evident. A més diu que els alemanys no tenen ni idea de res".