La filla d'un dels bufons de Tabarnia denuncia unes pintades que podrien amagar un autoatac

Hi apareix una estelada mal dibuixada

Gerard Sesé @gerardsese | Vagi per davant, abans de tot, que qualsevol acció que intenti coaccionar la llibertat d'expressió sempre serà condemnada per aquest mitjà, fins i tot, si va dirigida a aquells que intenten malmetre la convivència de Catalunya intentar instal·lar un Ulster al Principat com ho són els tabarnians. Avui la filla d'un dels bufons per excel·lència d'aquesta inversió unionista ha denunciat uns fets que podrien ser falsos.

Susana Guasch, periodista esportiva, igual que el seu pare, Tomás Guasch, ha denunciat unes suposades pintades fetes contra el seu primogènit. El seu pare, de fet, és un dels bufons que li ha donat corda a Albert Boadella acompanyant-lo en les seves esperpèntiques performances en contra del procés.

La Susana mostrava al seu perfil de Twitter un parell de fotografies de dues portes d'una casa que assegura que són del domicili del seu pare. Si poden veure dues pintades, una que diu "Pallasso de Tabarnia" i una altra amb una estelada i un "TLL". A més, amb ironia sentenciava: "Es la casa de mis padres. Hoy. Los tolerantes, pacíficos y democráticos."

Però de seguida els usuaris han començat a comentar les fotografies fixant-se en un detall important: com de malament estava dibuixada l'estelada. Primer de tot, l'estel no té cinc puntes sinó que, més aviat, és un asterisc. A més, si realment hagués estat algú proper a la desapareguda Terra Lliure, no només hauria fet bé l'estel sinó que hagués firmat amb les quatre barres la T i la LL com solia fer el moviment d'alliberament català. Segons molts usuaris, aquestes errades evidents i de principiant podrien fer sospitar que es tracta, realment, d'un autoatac per a victimitzar els qui, normalment, són els agressors. Si han posat denúncia, serà una tasca de la policia esbrinar-ho.



Es la casa de mis padres. Hoy.

Los tolerantes, pacíficos y democráticos. pic.twitter.com/9pEewZXmS6 — Susana Guasch Llovensà (@sguasch) 17 d’abril de 2018

