El Congreso protegeix els Borbons: veta preguntes sobre el patrimoni i l'herència suïssa de Juan Carlos I

L'Estat es protegeix Bustamante ha lamentat que, com ha passat en altres ocasions, la Mesa vetés de nou preguntes relacionades amb la manca de transparència de la Casa Reial i que actuï amb una "opacitat còmplice". També ha acusat el Govern de Rajoy de tenir una "mentalitat absolutament censora" sobre aquest tema. El diputat ha definit aquest veto com una "censura política".

La Mesa del Congreso ha vetat un seguit de preguntes que pretenien aportar llum i transferència al patrimoni dels Borbons. Així ho ha denunciat Izquierda Unida en un comunicat en el qual es queixa que l'òrgan de govern de la Cambra, on PP i Ciutadans tenen majoria, ha rebutjat així la meitat de les deu preguntes que va registrar el seu coordinador federal, Alberto Garzón , i el diputat Miguel Ángel Bustamante, la setmana passada la vigília del 14 d'abril, aniversari de la proclamació de la II República espanyola.

L'Estat espanyol trontolla i es protegeix. Ho fa des de totes les seves institucions. Per evitar obrir un debat que podria debilitar encara més la democràcia espanyola, la Mesa del Congrés ha vetat aquest dimarts cinc preguntes registrades per Izquierda Unida sobre el patrimoni dels membres de la Casa Reial, la necessitat que la seva comptabilitat sigui fiscalitzada i l'herència que el Rei emèrit que va heretar a Suïssa del seu pare, Joan de Borbó i Battenberg.

