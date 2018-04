Portades: El Mundo encoratja el TS per ''plantar-li cara'' al tribunal alemany

Loreta G. lo Perthús lo Perthús

18 d'abril de 2018, 11.19 h

Si fullegem la història veurem que AspaÑa, hagi anat per on hagi anat, sempre s´ha fet estimar (!!!!!!), al màxim. Per això ara està a la mínima expressió d´aquell imperi dels Àustries. He, he, he, he, he.