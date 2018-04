Un diputat socialista visita a Junqueras a la presó i té previst tornar-hi

Última actualització Dimecres, 18 d'abril de 2018 10:30 h

També vol anar a Alcalá Meco

Redacció | El diputat del PSC al Parlament Carles Castillo va visitar al vicepresident Oriol Junqueras a la presó d'Estremera. Té previst tornar-hi i també té previst passar per Alcalá Meco, a veure Carme Forcadell a principis de maig.

Pla mig dels diputats del PSC per Tarragona Rosa Maria Ibarra i Carles Castillo intervenint en roda de premsa © Roger Segura

Així ho ha recollit l'agència de notícies EFE, que assegura que la trobada va ser el passat 1 de març i que no ho va fer sol, sinó acompanyat d'un exdirigent socialista desvinculat del partit des de fa anys, tot i que no n'ha transcendit el nom.

El socialista va visitar Junqueras a títol personal, segons han exposat algunes fonts. Però el fet és que es tracta del primer socialista amb càrrec que visita a membres de govern empresonat.

Aquestes mateixes fonts exposen que les visites es deuen a raons d'"humanitat" però també per la relació personal que manté amb cada un dels membres del govern.

Carles Castillo (Tarragona 1975) té un perfil marcadament d'esquerres i catalanista i és diputat al Parlament des de la passada legislatura. De fet, es va estrenar com a cap de llista per Tarragona en les eleccions del 2015. En les eleccions del 21-D però, hi va anar com a número dos.

