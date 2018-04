Riera obre la porta a un candidat alternatiu si el programa de govern és clarament republicà

No hi ha cap vot

Segons la CUP, investir Carles Puigdemont suposaria un acte de dignitat nacional republicana i renunciar-hi, "un acatament del marc legal i constitucional".



Tot i això, el partit anticapitalista acceptaria una "renuncia a una investidura republicana" només si el programa de govern és netament republicà, amb polítiques i accions republicanes "tan si les accepta l'Estat com si no", tal com ha explicat el diputat Carles Riera aquest dimecres al matí en una entrevista a Els Matins de TV3.



Malgrat aquesta opció, la CUP segueix apostant per investir Puigdemont ara que "afortunadament" es tornen a donar les condicions perquè és "el candidat amb més legitimitat" i suposaria un "acte de sobirania política".



Riera defensa que l'única via per fer República és la desobediència i la unilateralitat amb l'Estat. "Qualsevol intent de pacte no serveix per a res", ha reblat el cap de llista de la CUP en les passades eleccions.

"Si arribem a assolir un acord d'aquest tipus, la CUP podria reobrir un debat intern per replantejar-se la seva posició", ha destacat Riera, que ha assegurat que de moment no hi ha cap diàleg d'aquest tipus.