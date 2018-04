Montoro també se salta les regles a Madrid

Última actualització Dimecres, 18 d'abril de 2018 11:00 h

L'AIReF li ha dit molt clar al ministre "previsiblement incomplirà" la normativa de despesa

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció | El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro també se salta les regles del joc. Ara bé, si d'una cosa està content, és de la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF). El per què és ben senzill. Precisament amb aquesta normativa es van incloure tot l'entramat de regles fiscals que impedeixen als dirigents polítics augmentar la despesa pública en èpoques de bonança. Bàsicament per evitar el que ja va passar la dècada passada, amb la crisi econòmica.

Tot i les possibles virtuts que aquesta normativa pugui despertar no tot és positiu. De fet, el problema principal rau a l'hora de realitzar un pressupost expansiu. I és precisament això el que pretén fer Montoro a Madrid.





Cal recordar, així que, el ministerio d'Hisenda va informar per carta a l'alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, que assumiria el control setmanal dels comptes oúblics de l'Ajuntament. El ministerio va assegurar aleshores que l'ajuntament "no havia reduït la seva senda despesa" tot i els compromisos adquirits pel propi ajuntament sobre el compliment de la regla de despesa.

Els problemes del ministre Però l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) li ha dit molt clar al ministre: "previsiblement incomplirà" la normativa de despesa. En paraules de Montoro però parlaria del "pressupost més social de la història", recull El Confidencial. Però, tot i això, seria el primer d'aquest Gobierno que incompliria la regla de la despesa, motiu pel qual, Hisenda va intervenir els comptes a l'Ajuntament de Madrid a finals de 2017.

"Amb la informació disponible i les estimacions realitzades per l'AIReF, s'observa risc que la despesa computable pel 2018 creixi per sobre de la taxa de referència aprovada", explica l'autoritat fiscal en el seu informe sobre els Presupuestos Generales del Estado pel 2018 (PGE).

Però quin és el principal problema per a Montoro? Doncs és doble. Tal com recull El Confidencial, hi haurà un increment de la despesa corrent que incorporen ja els PGE, entre les quals hi ha la pujada de sou per als funcionaris, l'augment de la plantilla de treballadors públics o la pujada de les pensions mínimes i de viudetat. Això implica un augment de la despesa que no es compensa amb l'estalvi de prestacions d'atur. Per tant, carrega sobre la regla de la despesa.

L'altre problema del Ministre és que precisament aquesta regla també es veu perjudicada per les rebaixes dels impostos.

Notícies relacionades