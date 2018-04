El ministre de Justícia admet que ''si és convenient afinar el concepte de terrorisme, es pot afinar''

Última actualització Dimecres, 18 d'abril de 2018 11:30 h

Rafael Catalá confessa a TVE que el delicte pot redefinir-se per poder cobrir les noves expressions populars

5 ( 2 vots ) Carregant Carregant



@JoanSole_ | El programa Los Desayunos de Televisió Espanyola ha contemplat una de les escenes més surrealistes del dia.

Rafael Catalá, en un moment de l'entrevista a Los Desayunos © @RTVE_Com Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes CDR, Rafael Catalá

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, que ha fet una defensa airada de la separació de poders que hi ha en l'Estat espanyol, "hi ha justícia independent, ningú li diu a un jutge que ha de fer", ha quedat retratat quan, preguntat pels delictes que es volen imputar als CDR de terrorisme i rebel·lió, rebutjats per l'Audiència Nacional, el ministre ha matisat que "si és convenient afinar el concepte de terrorisme, es pot afinar".

Unes paraules que recorden a les de l'exministre d'Interior, Fernández Díaz, quan en els inicis de l'Operació Catalunya per imputar delictes inexistents als líders catalans li va dir a l'exdirector de l'Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso: "Això la fiscalia t'ho afina".