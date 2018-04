Alemanya passa dels comentaris del Suprem espanyol

Última actualització Dimecres, 18 d'abril de 2018 13:00 h

El tribunal de Schleswig-Holstein evita valorar la posició de Llarena

Redacció | Fonts del jutjat alemany diuen que "està per veure" si Llarena afegeix la sedició a l'euroordre i la fiscalia del land l'admet a tràmit però que si fos el cas el jutge hauria d'analitzar "si una extradició per aquest motiu és procedent"

El tribunal de Schleswig-Holstein descarta valorar o posicionar-se davant dels "comentaris" del Tribunal Suprem sobre la seva decisió de descartar una extradició per rebel·lió i alliberar el president destituït, Carles Puigdemont. Així ho han indicat a l'ACN fonts del jutjat d'aquest estat alemany."No comentem sobre les nostres decisions ni ens posicionem respecte als comentaris d'altres sobre les nostres decisions", asseguren des del tribunal.Als jutjats de Schleswig-Holstein avisen que encara no està confirmat que el Tribunal Suprem afegeixi el delicte de sedició a l'euroordre, i que en tot cas, després caldria que la fiscalia general de l'estat alemany "requerís l'admissió de l'extradició per aquest delicte".Si fos així, als jutjats haurien d'analitzar "si una extradició per aquest motiu és procedent". "Això està per veure", afegeixen.