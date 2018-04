L'EGM mostra la duríssima caiguda d'El Periódico en només un any

En l'Estudi General de Mitjans publicat avui, que analitza el període del mes d'abril del 2017 fins al març d'aquest any, el diari d'Enric Hernández ha perdut 55.000 lectors, passant dels 471.000 de l'etapa compresa entre l'any 2016-2017 als 416.000 que registra actualment.La manca d'identitat progressista, caràcter que va situar El Periódico com un referent del periodisme català, ha tingut un altre impacte. Davant la manca d'un relat obert i menys bel·ligerant amb el procés, el diari que més ha sortit beneficiat d'aquest canvi editorial ha estat La Vanguardia, que ha vist créixer el seu nombre de lectors en l'edició en paper en més de 30.000 persones.

