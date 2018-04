Impuls de les associacions sobiranistes per tenyir de groc la final de la Copa del Rei

L'ANC, Òmnium Cultural, la Plataforma Proseleccions Esportives Catalanes i Drets han donat suport a la iniciativa de tenyir de groc l'estadi de Madrid on se celebra la final de a Copa del Rei.



En un comunicat, les entitats també animen l'afició blaugrana a portar la samarreta de la senyera o una de groga sota la blaugrana per mostrar-la de "forma clara i conjunta" quan soni l'himne espanyol.





Zoido amenaça



D'altra banda, el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha amenaçat en aplicar la legislació antiviolència en la final de la Copa del Rei si es falta el respecte a persones o institucions, en referència a la tradicional pitada de l'afició blaugrana a l'himne espanyol. "S'ha de respectar a tots aquells que, a més de ser majoria, respecten un himne amb tota la seva simbologia", va reblar el ministre en una entrevista a Marca.

Les entitats remarquen que "el color groc com a símbol de la llibertat és una manera respectuosa, plàstica i efectiva" de demanar dins de l'estadi la llibertat pels "presos polítics".Paral·lelament, s'ha impulsat una altra iniciativa per part de Comitè Repúblicà 21 d'abril que fa una crida a xiular l'himne espanyol davant els Ajuntament o "el lloc que considereu oportú" el dissabte a les 21.30, just al començament del partit. L'objectiu és mostrar "la repulsa cap a una monarquia borbònica que vol convertir Catalunya en una colònia on se l’ha d’obeir amb l’estil de l’esclau".