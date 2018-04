[Vídeo] Catalá adverteix Turull de les conseqüències ''d'ofendre'' Llarena

Catalá ha lamentat les declaracions "reiterades" d'alguns dels presos polítics acusant els jutges d'actuar segons el que els diu el govern espanyol i ha afegit que això fa "un greu mal a la democràcia". "Puc pensar que a ells els hi va bé, però ni això", ha afirmat, al temps que ha criticat que és "absolutament mentida" que sigui així. "Estic convençut que els jutges en absolut actuen al dictat de ningú", ha declarat.

Catalá adverteix Turull de les conseqüències d' ''ofendre'' Llarena pic.twitter.com/F5OmbXNNtI — directevideos (@directevideos) 18 d’abril de 2018

Ha explicat també que la reunió entre la fiscalia espanyola i l'alemanya -en un moment de tensió entre ambdós països per la diferència de postures en el cas Puigdemont- s'emmarca en la plena normalitat i que el que es va fer és aportar informació a l'alemanya "per tractar de convèncer el tribunal alemany". En aquest sentit, ha confiat que el fiscal alemany "tornarà a insistir previsiblement en els arguments que ja va fer servir", ja que la fiscalia alemanya va demanar que es tramités l'extradició de Puigdemont ."Dono per suposat que mantindrà la posició perquè tindrà més informació perquè hi ha hagut més temps de donar-li proves", ha apuntat, al temps que ha dit que "hi ha temps" per entendre que "hi ha fonament" en el que diu el TS.

El ministre ha anat més enllà i ha assegurat que si ell s'atrevís a trucar a un jutge aquest "actuaria al contrari per demostrar la seva independència". A més, ha defensat que no té constància de cap cas en que un jutge espanyol hagi denunciat pressions o coaccions per part de ningú.D'altra banda, Catalá ha explicat que la conversa que va mantenir amb la seva homòloga alemanya Katerina Barley –després que aquesta fes unes declaracions al seu parer "impròpies"- va ser "propera i molt natural" i que en aquesta la ministra li va demanar "disculpes" i que havia estat "malinterpretada". Barley hauria dit en una entrevista a 'Sueddeutsche Zeitung' que la decisió dels jutges sobre Puigdemont era "absolutament correcta", cosa que va negar més tard el govern alemany."Li vaig fer consideracions per situar-la en context perquè les seves declaracions feien mal", ha reconegut Catalá. De fet, ha apuntat que el portaveu del govern alemany ja va insistir en el "respecte a la democràcia i en que es tractava d'un tema intern" i ha afirmat que la situació està "reconduïda" amb unes relacions entre els dos governs són "fermes, de socis lleials".Catalá també s'ha referit al tipus delictiu de terrorisme, tant pel que fa als Comitè de Defensa de la República (CDR) com als joves d'Altsasu. En ser preguntat sobre si s'estava banalitzat aquest tipus delictiu, el ministre ha afirmat que dins del concepte "hi ha molts tipus" i que en línies generals "terrorisme és un ús de la violència amb finalitats polítiques". Ha afegit que "pot tenir graus" i que pot anar "des de cremar un contenidor fins a un assassinat". Segons ell, això no és "banalitzar en absolut" sobre el terrorisme i, en tot cas, ha apuntat que en la línia de millorar les lleis potser es podria "estudiar" si cal "afinar" el concepte.Per últim, ha reconegut "zones d'ombres" en el cas del màster de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, però ha afegit que es tracta d'un cas "anecdòtic" que en cap cas hauria de "desacreditar" la seva trajectòria. A més, ha valorat que el tema està sent encara investigat i veu "prematur" prendre decisions polítiques abans de conèixer el resultat d'aquestes investigacions. En tot cas, ha dit que sempre "s'ha de tenir visió sobre l'impacte" que una situació persona pot tenir en el partit que li ha donat la confiança.