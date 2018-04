Última actualització Dimecres, 18 d'abril de 2018 16:00 h

Un dels diaris més influents d'Alemanya en parla mentre els jutges de Slesvig-Holstein han de decidir si hi ha malversació

Gerard Sesé @gerardsese | Un dels diaris més influents d'Alemanya i que compta amb més lectors torna a parlar de la situació de Carles Puigdemont, la decisió del tribunal de Slesvig-Holstein, les declaracions dels polítics espanyols i, sobretot, de les crítiques del TS a justícia germànica.

Ja ho deia avui Jaume Alonso-cuevillas a 'Els Matins' TV3: "Si els jutges espanyols volien convèncer els jutges alemanys segur que aquesta no seria la manera més intel·ligent de fer-ho". Fa referència a les crítiques de l'última interlocutòria del TS a la justícia alemanya. Una escalada en la dialèctica que no ha passat desapercebuda als mitjans alemanys. Der Spiegel en dedica tot un article.

Davant de la negativa dels jutges de l'Estat de Slesvig-Holstein a extradir Carles Puigdemont per un delicte de rebel·lió tal com demanava Pablo Llarena, ara només queda la possibilitat que acceptin un delicte de malversació, tot i que aquest implica corrupció. Mentre els jutges segueixen deliberant, el rotatiu germànic s'ha fet ressò a les seves pàgines de les paraules de Cristóbal Montoro, ministre d'Hisenda espanyol. La meitat d'aquest article explica que el dirigent popular assegura que "el referèndum de l'1-O no es va pagar amb diners dels contribuents". També es fa referència a la frase textual del ministre "no sé com s'ha pagat aquest referèndum".

Sense dubte, molt important tant per a la justícia com de cara a l'opinió pública alemanya que un diari com Der Spiegel expliqui tot això amb aquesta claredat.

