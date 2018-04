La Guàrdia Civil usa el seu poder a la Jonquera per descarregar la frustració contra els catalans

I és que, segons la denúncia d'un veí de la Catalunya Nord via xarxes socials, la Guàrdia Civil obliga els conductors a arrencar la senyera de les matrícules del seu cotxe durant els controls fronterers. L'home ha explicat el seu cas, assegurant que uns agents el van aturar i li van fer treure les quatre barres que porten alguns nord-catalans als seus vehicles sobre l'indicatiu 66, que correspon al departament dels Pirineus Orientals. A més, denuncia que un d'ells el va increpar i respondre-li "agressivament" quan li va dir que només parlava català i francès, exclamant que ell parlava castellà i que l'havia d'entendre.

A França, les matricules han de dur a la part esquerra la lletra F de l'estat al qual pertanyen i, a la dreta s'hi pot posar el distintiu de la regió administrativa i el número del departament al qual pertanyen. Com que aquest darrer indicatiu no és obligatori, alguns conductors opten per posar-hi la senyera.

Le Parti Communiste Français des Pyrénées Orientales appelle ses adhérents et ses amis à se joindre au rassemblement et à l’action, dite “enllaçament de Perpinyà” convoquée par le Comité de Solidaritat Catalana. Les rubans jaunes vont fleurir comme les premières jonquilles pic.twitter.com/QT2ATb46kU — Nicolas GARCIA (@GarciaNicolas66) 17 d’abril de 2018

I és que el suport de la Catalunya Nord a la causa catalana l'han manifestat en diverses ocasions. El Partit Comunista Francès de la Catalunya Nord, per exemple, ha anunciat avui que s'afegirà a l'acció "enllacem Perpinyà" d'aquest dissabte, organitzada pel Comitè de Solidaritat Catalana en defensa dels presos polítics.