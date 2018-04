El distintiu “Compromís per la sostenibilitat Biosphere” supera les 240 empreses

Última actualització Dimecres, 18 d'abril de 2018 15:55 h

La campanya impulsada per la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç compleix les expectatives generades

0 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Amb l’objectiu de crear un distintiu de compromís per la sostenibilitat turística a partir de la “Certificació Biosphere” i fomentar les bones pràctiques en gestió sostenible de les empreses turístiques i serveis el seu reconeixement a través del distintiu, la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç han impulsat el distintiu de “Compromís per la sostenibilitat Biosphere”. Un reconeixement, que aquest matí, han recollit 245 empreses i serveis de la demarcació.

La presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls, el regidor d’Empresa i Turisme de l’Ajuntament de Barcelona, Agustí Colom, i el president de l’Institut de Turisme Responsable, Tomás Azcárate, han participat, aquest migdia, a l’acte de cloenda del lliurament d’aquests distintius.

Conesa ha assegurat que la «Diputació compta amb una estratègia de territori fonamental a través de la seva sostenibilitat, el respecte al medi ambient i el patrimoni». «Hem de posar en valor – ha afegit la presidenta de la Diputació - aquest Compromís Biosphere perquè fem futur des del sector del turisme. Perquè volem posicionar el nostre territori com una de les millors destinacions del món».

Així mateix, el vicepresident segon de la Diputació de Barcelona, Marc Castells, que ha participat en la sessió inicial, ha explicat en aquesta mateixa línia que «el distintiu de Compromís per la sostenibilitat Biosphere és una línia prioritària per la Diputació de Barcelona i ens permet seguir avançant cap a un turisme sostenible i responsable».

El “Compromís per a la Sostenibilitat Biosphere” vol estendre la cultura de la sostenibilitat turística a les empreses i serveis turístics de les comarques de Barcelona. Es tracta d’un programa desenvolupat per la Diputació de Barcelona, amb el suport de l'Institut de Turisme Responsable (ITR), que té com a principal finalitat implementar una gestió més sostenible en tots els agents d'una destinació turística. El desplegament i implantació territorial del programa s’articula amb la Cambra de Comerç de Barcelona, com a entitat representativa del sector empresarial de les comarques de Barcelona i amb una gran implantació territorial, i els 11 ens de gestió turística comarcals en conveni amb la Diputació de Barcelona.

D’aquesta manera, la Diputació de Barcelona ha impulsat, juntament amb l’Institut de Turisme Responsable i la cambra de Comerç de Barcelona, una metodologia per garantir la qualitat i sostenibilitat dels serveis turístics d’una destinació, públics i privats. Una metodologia que permet adquirir unes habilitats suficients per a la gestió sostenible d’aquests serveis turístics, en estreta relació amb els diferents serveis turístics de la Destinació. Com a resultat d’aquesta implantació voluntària, els serveis turístics que hi participen obtenen el distintiu de “Compromís per la sostenibilitat Biosphere”, anualment renovable.

Amb aquesta metodologia la Diputació de Barcelona disposa de la “Certificació Biosphere" a través de les seves marques turístiques i , a partir d’ara, els serveis turístics i les empreses poden involucrar-se amb la seva sostenibilitat a través del “Compromís Biosphere”.

L’any 2017, l’Institut de Turisme Responsable, un organisme vinculat a la UNESCO i soci de l’Organització Mundial del Turisme i del Global Sustainable Tourism Council, va atorgar a la Diputació de Barcelona i les tres marques turístiques de la demarcació –“Costa Barcelona”, “Paisatges Barcelona” i “Pirineus Barcelona”, la certificació Biosphere com a destinació turística sostenible, una certificació pionera, basada en els 17 objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides integrats en l’Agenda 2030.