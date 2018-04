[Vídeo] Un sense sostre crida ''fatxa'' en directe a Ana Rosa Quintana

El programa d'Ana Rosa Quintana ha connectat en directe a la plaça Catalunya de Barcelona per a parlar amb el grup d'acampats en suport als sense sostre davant el desallotjament que ha fet l'ajuntament de la ciutat comtal. Quan el periodista de la cadena espanyola s'ha aproximat a un d'ells, Lagarder Danciu, un activista molt actiu que lluita a favors dels drets de diferents minories socials, ha començat a cridar: "ara veniu aquí a criticar a la Colau perquè feu un periodisme escombraria, com heu fet amb l'independentisme i Ana Rosa és una feixista".

