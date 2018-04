El president d'una associació de mestres unionista ensenya als alumnes que Franco és el ''modernitzador definitiu d'Espanya''

Última actualització Dimecres, 18 d'abril de 2018 17:30 h

Ahir, es manifestava davant l'Institut Joan Boscà de Barcelona contra "l'adoctrinament" a l'escola catalana

5 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció| L'Institut Joan Boscà de Barcelona va haver-se d'enfrontar ahir a l'assetjament de grups de l'extrema dreta espanyolista, concentrats a les seves portes per acusar a crits el centre d' "adoctrinar" els alumnes a favor de la independència. Com a resposta als atacs ultres, es va crear el 'Front en Defensa del Joan Boscà' -integrat per alumnes, exalumnes i entitats del barri de Les Corts-, que avui ha denunciat via Twitter que un professor del centre ha repartit articles entre els estudiants amb el títol "Franco fue un dictador durante cuarenta años, pero también el modernizador definitivo de España". "Aquest 'pero' és la impunitat feixista espanyola", denuncien des del 'Front en Defensa del Joan Boscà'.

De fet, Oya va ser ''convidat d'honor'' de l'extrema dreta a una manifestació espanyolista el passat 4 de febrer a Manresa, organitzada per Democracia y Unidad Española (DUE) amb el lema “No a l'adoctrinament als col·legis, som catalans i espanyols". A més, concedeix entrevistes sobre l'associació que presideix al grup d’extrema dreta Somatemps.

Aquest és l'article que ha repartit avui, Francisco Oya, a una classe d'Història d'Espanya de 2n de Batxillerat:

"Franco fue un dictador durante cuarenta años, pero también el modernizador definitivo de España".

Y aquest "pero" és la impunitat feixista espanyola.#ElBoscàNoEsToca pic.twitter.com/tG9MNNmk5l — Front en Defensa del Joan Boscà (@fjoanbosca) 17 d’abril de 2018



Segons va avançar 'El Món', els alumnes de Batxillerat de l’Institut públic ja havien començat una campanya el passat març contra aquest professor d’història d’Espanya, per fer comentaris “homòfobs, racistes i sexistes” a classe, enfocant també el temari des d'aquesta perspectiva. A més, Oya hauria parlat de manera inapropiada sobre la situació política a Catalunya -al Joan Boscà, la policia espanyola va carregar el passat 1 d'octubre- i hauria repartit un document als estudiants on es defensa que el nacionalisme català és supremacista. Oya també hauria fet comentaris sobre la validesa única del cristianisme com a religió.

Notícies relacionades

El professor és Francisco Oya, també president de l'associació 'Profesores por el Bilingüismo' (nascuda el 1994 per lluitar contra un suposat “adoctrinament” a l'escola catalana), i que -tot i no deixar-se veure ahir a la manifestació contra l'institut al costat d'individus com Jaime Vizern, que va intentar entrar al domicili de Puigdemont a Waterloo vestit de Guàrdia Civil i és president de 'Democracia y Unidad Española' o alguns afiliats de Vox- "es situava dos carrers més avall, en contacte directe amb els feixistes" segons el 'Front de Defensa del Joan Boscà'.