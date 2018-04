Ja hi ha data del judici contra el Guardia Civil que va amenaçar un periodista: ''te pego dos tiros en la cabeza, jeje''

Alexandre Pineds Fortuny Barcelona Barcelona

18 d'abril de 2018, 18.21 h

DONCS, ÉS LA BARBÀRIE QUE ÉS EL "REINO FINCA ESPAÑA", DAVANT DE LA CIVILITZACIÓ QUE CONEIXEM ELS CATALANS DELS SEGLES XII AL XVIII. I AMB LA REPÚBLICA CONTINUAREM LA TASCA CDE DEMOCRÀCIA I JUSTÍCIA PER LES CLASSES TREBALLADORES. ELS DEMÒCRATES ESPANYOL SE N'HAN ADONAT ENS DONEM SUPORT I I SABEN QUE SOM EL CAMÍ PER FER LA SEVA REPÚBLICA, PER VÈNCER EL TERRORISME ESPANYOL QUE DEMOSTRA AQUEST INDIVIDU,I L'ESTAT TERRORISTA, ORGANITZANT I FINANÇANT ATEMPTATS A CATALUNYA I FER-LOS E... Llegir més