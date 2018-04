El PP traspassa tots els límits per defensar-se contra el frau del màster de Cifuentes

Última actualització Dimecres, 18 d'abril de 2018 19:00 h

Rafael Hernando: "els mateixos que van assetjar Barberà fins al final dels seus dies, són els que ara linxen la Cristina"

Redacció| El ministre de Justícia espanyol, Rafael Catalá, ha dit aquest matí que el frau del màster de Cristina Cifuentes és "anecdòtic" i "no desacredita" la seva carrera política i personal. Sense dubte, el Partit Popular està tancant files per protegir la presidenta de la Comunitat de Madrid i evitar la seva dimissió; estant disposats a traspassar tots els límits.

Los mismos que acosaron y lincharon a Rita hasta el final de sus días, y algunos incluso después, son los q ahora linchan a Cristina. El procedimiento es el mismo y el acoso similar. ¡Basta ya! Así no se habla de los escándalos de los Eres, o la financiación ilegal de algunos — Rafael Hernando (@Rafa_Hernando) 18 d’abril de 2018

Te acuerdas de lo que decias de Rita? lo mismo es momento de “tomar decisiones serias y graves” con Cifuentes pic.twitter.com/FOzWfdI7ea — juan carlos mohr (@juancarlosmohr) 18 d’abril de 2018

Ho ha demostrat -via Twitter- el portaveu dels populars al Congrés, Rafael Hernando, que ha comparat el cas de Cifuentes amb el de la ja traspassada Rita Barberà. Segons ell, denunciar les irregularitats del 'mastergate' està sent un "assetjament". "Els mateixos que van assetjar i van linxar la Rita fins al final dels seus dies, i alguns fins i tot després, són els que ara linxen la Cristina. El procediment és el mateix i l'assetjament semblant", ha escrit. I ha afegit: "Ja n'hi ha prou! Així no es parla dels escàndols dels ERO, o el finançament il·legal d'alguns". Cal recordar que el seu partit està en el punt de mira pel que fa al finançament il·legal de diverses activitats al llarg dels darrers anys.En els moments en que, com ell diu, Barberà estava essent "assetjada" pels mitjans de comunicació que investigaven les seves relacions amb la corrupció; Hernando no la va defensar amb tant d'ímpetu com ara: havia dit que calia "prendre decisions serioses i greus" sobre la dirigent popular i -quan li preguntaven per ella- responia amb un "ja no està al meu partit". Barberà es va donar de baixa del PP al setembre de 2016, quan es va conèixer que el Tribunal Suprem la investigaria per presumpte blanqueig de capitals dins el PP valencià. Va morir, a causa d'una malaltia hepàtica, el novembre de 2016.