El PP, l'únic partit que posa pals a les rodes de la lluita antifeixista a Barcelona

Aquest mes d'abril, s'han complert 25 anys de l'assassinat del jove, símbol de la lluita antifeixista als Països Catalans, a mans de l'extrema dreta espanyolista. Una data que la portaveu del PP al consistori barceloní, Àngels Esteller, ha recordat per condemnar l'assassinat però que no ha convençut els populars de recolzar la idea de la CUP perquè Agulló “no té cap tipus d’arrelament” a Barcelona. Esteller ha justificat la votació del PP dient que se li hauria de dedicar el carrer a València.En aquest sentit, la regidora de la CUP, Marta Rovira, creu que les paraules d'Esteller són una excusa “vergonyant”; a la qual cosa Esteller ha contestat que la cupaire té “un pensament totalitari que justifica les morts en funció de qui les produeix”. Ara, la proposta aprovada al consistori l'ha de valorar la Ponència de Nomenclàtor.

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal