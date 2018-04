Inicien la campanya #pelsnostresnassos: Fotos amb el nas de pallasso davan intendències espanyoles

Última actualització Dijous, 19 d'abril de 2018 05:00 h

El regidor Jordi Pesarrodona està acusat de delicte d'odi per una foto còmica amb un guardia civil

Gerard Sesé @gerardsese | Jordi Pesarrodona, el regidor de Sant Joan de Vilatorrada que va aconseguir realitzar una fot d'ell mateix posant al costat d'un policia nacional segueix imputat per un delicte d'odi per aquest acte. El regidor d'ERC ha estat una de les cares més visibles de la campanya d'Òmnium que avisava als ciutadans que aquestes vulneracions greus de drets civils poden afectar a tothom "El següent pots ser tu". Ara, s'ha engegat una campanya de suport #pelsnostresnassos.

"Amb la llibertat d'expressió no fem el pallasso!" Així exclama la campanya en favor als drets civils dels ciutadans i que vol visualitzar la injustícia que viu Jordi Pesarrodona per estar acusat de delicte d'odi per fer-se una foto amb un nas vermell. La campanya #pelsnostresnassos demana als ciutadans que es facin una foto duent un nas de pallasso davant les casernes de Guàrdia Civil o Policia Nacional. Inundem les xarxes!" #pelsnostresnassos #CDRenxarxa #ElPoderdelPoble.