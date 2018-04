[Àudio] Hisenda torna a vulnerar els drets dels catalanoparlants en la campanya de la renda: ''no tenemos el servicio en catalán''

Última actualització Dimecres, 18 d'abril de 2018 20:00 h

Ho denuncia la 'Plataforma per la Llengua'

Redacció| La 'Plataforma per la Llengua' denuncia que l'Agència Tributària del Ministeri d'Hisenda espanyol "torna a vulnerar els drets dels catalanoparlants": segons expliquen, no es garanteix l'atenció en català als ciutadans que ho demanen en el marc de la recent estrenada campanya per la declaració de la renda. "L'Agència Tributària no ofereix el servei telefònic d'informació de la campanya de la renda en català, tot i que també recapta els impostos dels catalanoparlants. Així ho ha constatat la Plataforma per la Llengua, que veu com, un any més, fer aquest tràmit en català es converteix en una cursa d'obstacles", asseguren.

Cal tenir present que el dret dels parlants de català d'expressar-se en la seva llengua amb les institucions està reconegut expressament per la legislació vigent, en que es diu que els treballadors de l'Administració espanyola "garantiran l'atenció al ciutadà en la llengua que sol·liciti sempre que sigui oficial al territori". En aquest sentit, la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries (CELROM) -ratificada per Espanya- estableix que les autoritats que tinguin competència sobre un territori amb un nombre rellevant de parlants d'una llengua "regional o minoritària", hauran d'usar aquesta llengua o almenys garantir que els seus treballadors d'atenció el públic la faran servir.







Hisenda torna a vulnerar els drets dels catalanoparlants en la campanya de la renda: ''no tenemos el servicio en catalán'' pic.twitter.com/8JIoTP4EHn — directevideos (@directevideos) 18 d’abril de 2018

A més, l'ONG també ha constatat que el manual de declaració de la renda ha tornat a aparèixer a la pàgina web d'Hisenda en un primer moment només en castellà. A data de 17 d'abril, s'ha incorporat la versió en català.

Amb tot, la 'Plataforma per la Llengua' assegura que "en diverses trucades telefòniques, treballadors de l'Agència Tributària han mostrat la seva perplexitat pel fet que algú se'ls dirigís en català, han exigit de ser interpel·lats en castellà i fins i tot han reconegut que no hi ha cap sistema previst per oferir el servei en català". Aquí va un exemple:

No és el primer cop que l'ONG de la llengua fa aquesta queixa i -l'any passat- ja va denunciar la "desaparició del català" en diversos tràmits, tot i que finalment l'organisme va rectificar per poder complir la llei. Enguany, però, asseguren que "l'Agència Tributària no té cap mena de sistema preparat per atendre els ciutadans que parlen en català i el personal que destina a la informació al contribuent no és conscient que aquest dret existeix".