Puig desafia al Gobierno parlant a la delegació del Govern a Brussel·les intervinguda per Madrid

És el primer membre del govern Puigdemont que hi entra des del 155, ja que Rajoy va prohibir una reunió entre el president i Torrent

Redacció| El conseller de Cultura destituït pel 155 i exiliat a Brussel·les, Lluís Puig, ha participat aquest dimecres en un acte de la Setmana Catalana de la capital belga que s'ha celebrat a la seu de la delegació del govern, intervinguda pel Gobierno des de l'aplicació de l'article de la Constitució espanyola. Puig és el primer membre del govern de Carles Puigdemont que entra a l'edifici des que l'executiu espanyol va destituir el representant permanent Amadeu Altafaj i va tancar tota la resta de delegacions a l'exterior.

Puig ha intervingut en un acte per celebrar el 100è aniversari del naixement de l'escriptor Manuel de Pedrolo, on també ha participat l'escriptora Bel Zaballa. "Per mi és un honor", ha dit Puig, que ha remarcat que intervenia a petició del Casal Català, que amb la seva "llibertat d'associació cultural" li ha demanat que ho fes. "Des de la cultura, particularment, i com a ciutadà lliure davant de la justícia europea és un plaer ser aquí", ha dit Puig, que ha recordat que el mes de juliol va signar, com a conseller, els actes de commemoració del centenari de Pedrolo. Fonts de la delegació a Brussel·les han matisat a l'ACN que Puig no era entre els convidats a l'acte.

El govern espanyol va impedir el mes de gener que el president del Parlament, Roger Torrent, es reunís a la delegació amb el president destituït Carles Puigdemont i la resta de consellers a Brussel·les. Precisament per evitar la trobada, aquell dia el ministeri d'Exteriors va ordenar tancar la delegació i va enviar tots els treballadors a casa.