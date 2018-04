Portades: Llarena demana a Montoro que justifiqui que no es van gastar diners públics l'1-O

Última actualització Dijous, 19 d'abril de 2018 09:00 h

'ABC': "Guerra civil en Podemos"

2 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció | Titulars diversos als diaris d'aquest dijous.

El Punt Avui se centra en la "batalla" entre el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena. Després que mig govern estigui imputat per rebel·lió i malversació, el ministre d'Hisenda Cristóbal Montoro va assegurar en una entrevista que no s'havien gastat fons públics per dur a terme l'1-O. Així ho recull la portada del rotatiu d'aquest dijous: "Llarena contra Montoro". En aquesta mateixa línia també s'hi troba el diari ARA: "Llarena exigeix explicacions a Montoro per l'1-O". 'ABC': "Guerra civil en Podemos". I El Mundo: "Montoro se reafirma tras ser emplazado por Llarena".





La Vanguardia també parla de Catalunya però en un altre context: "Rajoy obrirà el finançament sense esperar Catalunya".





Per altra banda, la resta de diaris se centren en la guerra interna de Podemos. ABC: "Guerra civil en Podemos".









El País': "El PSOE ofreció a Carmena la candidatura a la alcadía de Madrid" i La Razón també aposta per aquesta mateixa línia: "Carmena dijo que no iba a repetir cuando el PSOE intentó ficharla".

Notícies relacionades