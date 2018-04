La Guàrdia Civil assegura en un informe que es van malversar 2 milions d'euros per l'1-O

Última actualització Dijous, 19 d'abril de 2018 09:30 h

S'hauria fet públic després d'aixecar-se el secret de sumari sobre el delicte de malversació

Redacció | El jutge del Tribunal Suprem que porta la causa de l'1-O, Pablo Llarena, va encarregar un informe a la Guàrdia Civil. En aquest informe es recull que la Generalitat hauria malversat 1.915.067,22 euros procedents de fons públics en l'organització i celebració del referèndum.

L'informe se suma al pols que mantenen el jutge Llarena amb el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro.



Ara, el jutge demana al ministre que justifiqui amb més proves que no s'han gastat fons públics per a la celebració del referèndum, després que aquest digués en una entrevista a El Mundo, que no s'havien gastat diners públics per l'1-O.

Les mirades estan posades amb Montoro i amb com justificarà la malversació. Si finalment no es pot demostrar que es van gastar diners públics per la celebració del referèndum, la confiança en el ministre quedarà tocada.



I, a més a més, en cas que fos així, tampoc es podria sustentar l'acusació de malversació que cau ara mateix sobre el govern legítim.



Per altra banda, si es pogués demostrar que l'1-O es va organitzar amb fons públics, la tasca del ministre de control dels comptes del Govern per part d'Hisenda hauria fracassat estrepitosament.



Les subvencions de JxSí

En aquest context, la Guàrdia Civil hauria girat una mica el focus i ara sospitaria de les subvencions que va rebre JxSí, i asseguren que s'haurien pagat així actes de promoció de l'1-O. De fet, xifrarien aquest pagament en 1,9 milions d'euros. Ho hauria avançat aquest dijous La Vanguardia, que ha publicat un informe que la mateixa Guàrdia Civil ha fet arribar al Tribunal Suprem i que s'hauria filtrat de matinada.

Els investigadors haurien detectat diverses partides de fons de la Generalitat utilitzats per a la celebració de l'1-O.



L'informe s'hauria fet públic després d'aixecar-se el secret de sumari sobre el delicte de malversació, es basa en un pagament de JxSí al TNC per valor de 17.690 euros.

