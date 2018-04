Domènech sobre les forces independentistes: ''Els uneix més el passat que el futur''

19 d'abril de 2018, 11.43 h

Els independentistes tenim molt clar, claríssim el que volem, qui no ho té clar sou vosaltres que mai us molleu per res, sempre aneu a dues línies per si de cas, feu el: "si, però no", feu la puta i la ramoneta, de manera que no vinguis a donar lliçons a els qui ho tenim més clar que l'aigua.



Parla per tu i el teu partit que hi teniu una bona merda mental