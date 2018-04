Una delegació de l'Esquerra Independentista es desplaça a Suïssa per donar suport a Anna Gabriel

BEJOTA bcn bcn

19 d'abril de 2018, 12.58 h

El ex primer ministro francés Manuel Valls mantiene que la justicia alemana no tiene más camino que entregar al ex presidente de la Generalitat y prófugo, Carles Puigdemont, para que sea juzgado por los tribunales españoles, si bien ha preferido no entrar a considerar si el delito por el que debe responder es o no el de rebelión. "La justicia alemana, belga o francesa, no tienen otra solución que entregar a Puigdemont a España para que sea juzgado", ha dicho.



