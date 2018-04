Roses vintage: les principals novetats d'aquest Sant Jordi

Els majoristes de Mercabarna flor, que comercialitzaran un terç dels set milions de roses que està previst que comprin els catalans, confien que la bona climatologia i el fet que la Diada tingui lloc un dia laborable faran créixer les vendes més d'un 20% amb la rosa vermella un Sant Jordi més com estrella indiscutible (85% de les vendes).Amb tot, enguany s'espera que la campanya d'Òmnium Cultural convidant a comprar roses grogues com a símbol de solidaritat amb els 'presos polítics' en dispari les vendes fins a superar les 700.000 unitats, un 10% del total.Pel que fa als preus, es mantindran al nivell de l'any passat podent trobar roses a partir dels quatre euros depenent de la qualitat de la rosa, la llargada de la tija o la seva presentació.

#1 Sebastià 19 d'abril de 2018, 12.53 h A PARTIR D'ARA I FINS A LA LLIBERTAT DELS PRESONERS POLITICS, JO COMPRARE O EM FABRICARE ROSES GROGUES, ENCARA QUE SIGUIN DE DRAP. I AIXI DURARAN TOT L'ANY SI CONVÉ PER RECORDAR-NOS QUI ES EL NOSTRE DIMONI-...

