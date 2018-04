Pedro Sánchez renega del diputat del PSC que va visitar Junqueras: ''No ens representa''

Carles Castillo va visitar Junqueras el passat 1 de març acompanyat d'un exdirigent socialista desvinculat del partit des de fa anys, del que no n'ha transcendit el nom. Castillo havia avisat Miquel Iceta de la trobada amb Junqueras i té previst tornar-lo a veure a principis de maig i també a Carme Forcadell.

"És un absolutament tema personal. No va anar en representació del PSC ni del PSOE, això li puc garantir", ha sentenciat de forma contundent el socialista en declaracions a La Sexta.

Redacció | El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, no s'ha pres massa bé la notícia de la visita de Carles Castillo, diputat del PSC al Parlament, a Oriol Junqueras a Estremera. O això sembla, després de sortir en la defensa de la postura del PSOE i desentendre's d'aquesta visita a títol "personal".

