Die Linke: ''La reacció de la UE ha estat més que decebedora en aquest conflicte''

Una diputada del grup parlamentari d'esquerres creu que Puigdemont no podria "esperar un judici just i independent a Espanya"

A.S. | "La reacció de la UE ha estat més que decebedora en aquest conflicte. La UE i el Govern Federal alemany haurien d'exigir que el Govern espanyol compleixi l'estat de dret a Catalunya". Així de contundent s'ha mostrat la diputada del Bundestag per Die Linke i portaveu dels drets humans del seu grup parlamentari, Zaklin Nastic, en una entrevista a Revista Mirall.

"Hi ha polítics en molts partits, també a alemanya, que pensen que hauríem de "confiar" en l'imperi de la llei a la UE". "Ningú no s'hauria d'extradir a països on hi ha gent torturada a les presons, com és el cas d'Espanya", ha exposat. "Fa unes setmanes, un jutge irlandès va aturar l'extradició a un home polonès reclamat amb una euroordre. El motiu? Dubtes sobre l'estat de dret a Polònia després de les reformes judicials".

Nastic creu que "el Govern Federal alemany hauria d'haver pressionat a Espanya per trobar una solució política des del principi. Però va decidir apartar-se d'aquesta responsabilitat i es va convertir en còmplice de Madrid". "Em sembla extremadament vergonyós", ha afegit.



"Raons polítiques"

Malgrat tot recorda que "el poder judicial va prendre una decisió diferent". Ara bé, segons ha detallat Nastic al digital "s'ha de tenir clar que no ha estat gràcies al Govern Federal". "Berlín ni tan sols es va atrevir a posicionar-se sobre l'extradició de Puigdemont a Espanya, sobretot, tenint en compte que l'extradició dels individus perseguits políticament és il·legal", ha explicat.

La diputada al Bundestag de Die Linke, ha subratllat que "és important destacar que el Govern espanyol vol arrestar a Puigdemont per raons polítiques". I ha recalcat també que "l'acció que fa el Govern espanyol contra els polítics catalans està totalment motivada per la política".

