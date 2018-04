El ministeri d'Hisenda explota contra Llarena: ''És una gilipollada''

Última actualització Dijous, 19 d'abril de 2018 12:30 h

Carrega contra el jutge del Suprem davant la manca de proves de malversació pública

Segons ha pogut saber La Sexta en converses amb gent del ministeri d'Hisenda, els tècnics afirmen amb rotunditat que "no estan disposats que el jutge deixi en mal lloc la institució". En una clara defensa per la feina que fa, els tècnics etziben que porten controlant les despeses des del 2015 i que no han trobat "res" que confirmi l'ús de diners públics per pagar despeses del procés.

Els treballadors del ministeri, molt molestos per la deriva acusatòria de Llarena, asseguren que "si hi ha malversació, no serà amb diners públics, si hi ha malversació, segons Llarena, serien 1,9 milions d'euros dels 35.000 milions que contra el ministeri de la Generalitat". Una xifra que consideren una "gilipollada", ja que "això és com a molt una multa".

