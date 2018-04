Xiular l'himne espanyol es converteix en motiu d'enfrontament al PP

Última actualització Dijous, 19 d'abril de 2018 13:00 h

Levy contradiu Zoido: ''No és violència''

Redacció | Discrepància interna al PP sobre les mesures a aplicar si es xiula l'himne espanyol en la final de la Copa del Rei que enfronta al Barça i Sevilla a l'estadi Wanda Metropolitano de Madrid aquest dissabte.

La sotssecretària d'Estudis i Programes del PP, Andrea Levy, considera que xiular l'himne d'Espanya durant la final de la Copa del Rei de futbol com passa cada any "no és violència" sinó "una falta de respecte" i opina que no hauria de suspendre's per aquest motiu la celebració del partit.



En una entrevista de RNE recollida per Europa Press, Levy ha incidit que "el que es xiula és un odi a uns símbols que representen molts espanyols i per tant, és una falta de respecte".



Amb tot, "no ho catalogaria com a violència", com sí que va fer el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, que va amenaçar en aplicar la legislació antiviolència en la final de la Copa del Rei si es falta el respecte a persones o institucions, en referència a la tradicional xiulada de l'afició blaugrana a l'himne espanyol.

