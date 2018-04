L'exministre d'Exteriors eslovè carrega contra l'Estat i la justícia espanyola

Precisament, Vajgl serà aquest divendres a Barcelona per presentar la plataforma de diàleg Unió Europea-Catalunya , formada per 40 eurodiputats de 15 països diferents.

D'altra banda, el també europdiputat eslovè ha exigit a la Unió Europea que s'impliqui a fons per solucionar el conflicte entre Catalunya i Espanya i assumeixi el rol de mediadora.

"Crec que la decisió dels tribunals alemanys és una resposta és a la justícia espanyola. La rebel·lió no existeix a Europa, és una cosa d'altres temps", ha sentenciat contundent Vajgl en una entrevista a Rac1.

