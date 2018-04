[Vídeo] El Gobierno, a la desesperada: malversació ''pot ser també deixar un edifici o gastar llum''

Bermúdez de Castro ha assegurat també que malgrat l’absència de Govern, la Generalitat serà present a la pròxima reunió del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) on s’abordarà el nou model de finançament. Segons ell, el secretari d’Economia de la Generalitat, Pere Aragonès, “rebrà l’ordre” d’assistir a la reunió, “i vindrà”. “Complirà la seva obligació”, ha afirmat. Segons el seu criteri, es pot obrir el debat del finançament sense govern a Catalunya perquè la discussió “no durarà un dia”, i en tot cas espera que en un termini raonable es constitueixi l’executiu català.



El president espanyol, Mariano Rajoy, es va comprometre aquest dimecres amb la presidenta andalusa, Susana Díaz, i amb el d’Aragó, Javier Lambán, a convocar en breu aquest Consell per abordar el nou model, després que el grup de treball per al finançament autonòmic –al que no ha participat Catalunya- hagi enllestit les tasques. Malgrat que no té data, el Consell se celebrarà previsiblement al mes de juny.

Preguntat per què hauria de defensar Catalunya en aquest Consell de Política Fiscal i Financera, Bermúdez de Castro ha dit que “lògicament Catalunya té les seves pròpies característiques: té zones de l’interior de Catalunya despoblades, zones de muntanya on prestar serveis sanitaris i educatius és complicat, i després té una regió turística molt important on hi ha una població flotant molt important. Això significa que a l’hivern hi ha una població, per dir alguna cosa, de 5.000, i a l’estiu de 50.000, i això significa que els serveis a l’estiu s’han de multiplicar”.