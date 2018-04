[Vídeo] Escandalosa xiulada a l'himne i al cap d'Estat portuguès durant l'homenatge pels caiguts per Espanya

Però resulta que el passat 16 d'abril, amb motiu d'una visita institucional de 3 dies del cap d'Estat de la república de Portugal (la mateixa figura que representa Felipe VI a Espanya) un bon grapat de ciutadans va escridassar i xiular l'himne de Portugal i els seus representants. Marcelo Rebelo de Sousa va visitar el 16 d'abril la plaça de la Lealtad de Madrid on hi ha el Monumento a los caídos, a tots aquells que van lluitar per la pàtria espanyola. Rebelo de Sousa hi va fer una ofrena floral a la flama que crema en homenatge a tots aquells soldats anònims. Mentre la banda interpretava en directe l'himne, la xiulada i escridassada va ser sonora i clamorosa. De fet, el vídeo que us ensenyem és fet per l'equip de comunicació del cap d'Estat de Portugal i, malgrat que les imatges amaguen els sorollosos, el so directe mostra clarament el comportament dels assistents. Segons la premsa de madrid, es tractava d'un grup de pensionistes protestant per exigir un augment més gran de les pensions.