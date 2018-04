Ciudadanos disposat a donar un cop de mà a Llarena i la Guardia Civil des del Congreso per derrotar Montoro

Última actualització Dijous, 19 d'abril de 2018 15:00 h

Demanen al ministre que comparegui per donar explicacions sobre el finançament de l'1-O

@JoanSole_ | La batalla entre el Tribunal Suprem i el ministeri d'Hisenda ha interpel·lat a un tercer actor, Ciudadanos, que davant l'oportunitat de seguir recollint les molles que deixa el Partit Popular ha fet un pas endavant.

La polèmica sobre la manca de proves que demostrin la malversació de fons públics per finançar l'1-O aviat tindrà un nou escenari: el Congreso. Ciudadanos ha demanat la compareixença del ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, perquè respongui al requeriment del jutge Llarena de presentar proves que demostrin que no es va destinar fons públics en l'organització del referèndum.

En aquest sentit, en pro de netejar el nom de la Guardia Civil, qüestionat per inventar-se dos pobles com Sant Esteve de les Roures i l'Arbog per justificar la violència durant la jornada de l'1-O, el secretari general de C's, Miguel Gutiérrez ha deixat clar que el seu partit "es creu" els informes de la policia i demana la compareixença de Montoro a la Comissió d'Hisenda del Congreso, a qui avisa: "En funció de les explicacions que doni ens plantejarem quins passos fer. El mes de febrer Rajoy va negar l'ús de fons públics, ara el jutge demana explicacions. Qui diu la veritat?". Una pregunta que també s'ha fet Albert Rivera aquest migdia qua, preguntat per la batussa ha demanat saber "qui diu la veritat?".