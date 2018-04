Última actualització Dijous, 19 d'abril de 2018 15:30 h

El Comitè anti-tortura recorda als estats que han de "garantir" que els presos o els detinguts en comissaries o centres d'immigrants tinguin mecanismes de denúncia "efectius"

Redacció | El Comitè per a la Prevenció de la Tortura (CPT) del Consell d'Europa reclama mecanismes de queixa "eficaços" per a persones privades de llibertat.

En el seu informe anual, fet públic aquest dijous, el comitè insta els estats europeus a "garantir" que els presos o els detinguts en comissaries, centres d'immigrants o altres llocs de detenció ofereixin mecanismes de denúncia "efectius".



El missatge arriba després que els experts hagin fet 18 visites a diversos estats membres del Consell d'Europa el 2017. Durant les visites, el CPT va detectar en algunes ocasions "deficiències importants" en aquest tipus de canals per presentar queixes, com ara no informar adequadament els detinguts sobre els procediments o retards "indeguts" en el processament de les denúncies així com manca d'independència o imparcialitat dels funcionaris, entre altres.



"Els mecanismes interns i externs de reclamacions han d'estar genuïnament disponibles i accessibles", reclamen els experts. Al novembre, el mateix comitè va demanar posar fi a les mesures "degradants i abusives" en presons espanyoles.



Confidencialitat en les denúncies



El Comitè remarca que l'accés als òrgans de denúncia ha de ser "directe, segur i confidencial" i que totes les denúncies han de ser investigades, adoptant "si correspon" sancions. A més, també es recorda la necessitat de tenir registrades totes les queixes presentades per les persones privades de llibertat.

Fins al desembre del 2017 Espanya ha rebut set visites periòdiques del Comitè, 9 'ad hoc' (és a dir motivades per algun fet especial) i ha publicat setze informes.

Toc d'atenció a Espanya

Al novembre, el CPT va demanar també a Espanya posar fi a les mesures "degradants i abusives" en algunes presons. En un informe elaborat amb la informació recollida per una delegació que durant el 2016 va visitar diversos centres de l'Estat, els experts afirmaven que els intents de regular la fixació mecànica o la immobilització dels interns "han fracassat". Segons destacaven, la immobilització de persones en presons i centres juvenils s'utilitza de manera "punitiva" i pot ser de "dies i hores" sense cap tipus de supervisió o registre "adequats".

Pel que fa a la supervisió judicial del sistema penitenciari, l'informe denunciava també que els jutges de vigilància penitenciària actuaven més com a "autoritats per a referendar les decisions preses per l'administració" que no pas com a "autoritats independents i imparcials de supervisió".

