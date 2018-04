‘Vòlei per la Llibertat’, nova iniciativa de suport als presos i exiliats polítics des del món de l’esport

Última actualització Dijous, 19 d'abril de 2018 17:00 h

El torneig tindrà lloc el 29 d’abril al pavelló Nord de Sabadell i està obert a tothom a partir dels 14 anys

El món de l’esport segueix movent-se en suport dels presos i els exiliats polítics. Si ja fa uns dies que està en marxa la iniciativa atlètica `KMS per la Llibertat’, que tindrà lloc del 27 al 30 d’abril, ara és el món del voleibol el que ha impulsat ‘Vòlei per la llibertat’​, un torneig solidari obert a tothom a partir dels 14 anys i que preveu la participació simultània d’equips de diferents nivells de joc. La Lliga Democràcia està dissenyada per a totes aquelles persones que pensen que l’important és contribuir a la causa i passar-ho d’allò més bé, més enllà de la seva experiència prèvia en el vòlei. D’altra banda, la Lliga Llibertat està pensada per a tots aquells jugadors que, a més de voler participar, tenen una trajectòria en el món del vòlei i per tant, acrediten un nivell més avançat. El torneig tindrà lloc al pavelló Nord de Sabadell, el diumenge, 29 d’abril, a partir de les nou del matí​, i serà de 4x4 (masculí, femení o mixt, indiferentment). Això vol dir que cada equip ha de tenir un mínim de 4 participants i cap màxim d’inscrits.

L’objectiu del torneig és la solidaritat amb els presos i els exiliats polítics i les seves famílie​s, tot mostrant-los el suport de molts aficionats al vòlei i recaptant diners per a la Caixa de Solidaritat oberta per l’ANC i Òmnium. El preu de la inscripció és de 15 euros per jugador i inclou la participació en la competició, un entrepà de botifarra calenta per dinar i l’assegurança esportiva. Tal com remarca l’organització, l’esdeveniment no pretén donar veu a cap ideologia política sinó, simplement, ser un altaveu de la injustícia que suposa que, en un estat democràtic, hi hagi gent empresonada per la seva manera de pensar. Tota la informació es pot consultar a http://www.voleillibertat.com.

El torneig l’organitza ‘Vòlei per la Llibertat’ amb la col·laboració de la Plataforma Proseleccions Esportives Catalanes​, l’Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural​. Per inscriure’s, cal omplir el formulari d’inscripció i fer transferència conjunta de l’equip (15 € per participant) al número de compte ES83 0182 0206 3902 0362 9442. S’ha de fer constar com a concepte VÒLEI i el nom de l’equip. També hi ha l’opció d’exercir de voluntari, indicant si s’opta per la franja de matí,

migdia o tarda. L’horari de competició és de 9.30 a 19 h. Entre tots, tenyim de groc el Pavelló Nord de Sabadell! A la ronda de Collsalarca, 4. Molt a prop de les estacions de Sabadell Nord de Renfe i d’FGC.

