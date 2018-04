[Vídeo] La caverna, contra Montoro per desmuntar la malversació de Llarena

En aquest sentit, ha acusat Rajoy de "pagar la propaganda" de l'independentisme que veuen els jutges europeus. "Rajoy paga les ambaixades, paga TV3, paga a Matamala, els Mossos, a Roures, al Grup Godó", ha assegurat. "L'auto del Suprem és la defensa de la sobirania nacional i d'Espanya com a Estat de dret. Si a Alemanya tinguessin vergonya entregarien ràpidament a Puigdemont emmanillat de peus i mans i demanarien perdó humilment a Espanya. No ho faran, perquè són una raça superior. L'auto del Suprem diu a la justícia alemanya que no tenen ni idea de dret, que no s'han llegit els arguments ni són ningú per discutir res del Suprem. Una euroordre es compleix, no es discuteix", ha sentenciat.