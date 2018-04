La Fiscalia acusa d'odi l'alcalde de la CUP de Verges

Els fets es remunten entre el 3 i el 4 d'octubre quan, en una sola matinada, van aparèixer punxades les rodes de tots els 163 vehicles aparcats a la via pública a Verges, a més d'una quinzena a Sarrià de Ter i una desena més a Medinyà, un atac violent i amb tots els indicis que va ser premeditat. Tanmateix, una setmana després el jutjat de la Bisbal d'Empordà va arxivar la causa per "falta d'autor conegut".

