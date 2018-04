Un diari alemany acusa el CNI d'espiar Puigdemont a Berlín

Segons Junge Welt, la polèmica arribarà al parlament alemany i creu que cal posar "en el centre del debat" la cooperació que pugui haver existit (o no) entre l'Oficina Federal de Policia Penal alemanya (BKA) i el CNI espanyol. De fet, ahir mateix, els serveis jurídics del Bundestag van dir ahir que seria "il·legal" que els serveis d'intel·ligència de l'Estat haguessin espiat Puigdemont a Alemanya i un diputat del 'Die Linke' ja ha presentat preguntes al Parlament per aclarir el tema.















El mitjà germànic apunta per argumentar les seves afirmacions com els lectors d'El Mundo -diari "de caràcter progovernamental"- van conèixer dilluns el lloc de residència del president a la capital Alemanya; així com els detalls de la seva trobada amb la família o "amb qui va trobar-se més tard a la nit".