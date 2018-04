Detingut un jove independentista canari per escriure al seu Facebook: ''Los Borbones a los tiburones''

Última actualització Dijous, 19 d'abril de 2018 18:30 h

El noi és un activista de Tenerife i passarà a disposició judicial per un delicte d'odi a la corona

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese | La repressió estatal s'estén arreu del territori. La víctima és ara un jove canari, Roberto Mesa, un activista social, que ha estat detinguit per la Policia Naconal espanyola a les 8 del matí a casa seva per un presumpte delicte d'odi a la Corona per haver escrit al seu Facebook "Los Borbones a los Tiburnoes" o "Me cago en la monarquía, en el rey y en todos sus cuerpos represivos”.

El jove independentista canari és conegut a la zona per la seva lluita prosahrauí i vinculat també amb altres moviments socials i ràpidament hi ha hagut una concentració davant les dependències policials on ha estat detingut a la capital de Tenerife.

La policia l'acusa com a presumpte autor d'un delicte d'odi i injúries greus contra la corona, segons han informat fonts del Cos Nacional de la Policia espanyola. La detenció s'ha produït arran d'una causa oberta pel Jutjat d'Instrucció Número 5 de Santa Cruz de Tenerife per una investigació "d'alta complexitat" per diferents delictes que està declarada com a secreta, segons fonts del Tribunal Superior de Justícia de Canàries (TSJC).

L'acusació es basa en uns comentaris abocats al seu compte de Facebook, on va arribar a escriure amb motiu de la visita a l'illa del rei Felip VI "Els Borbons als taurons" o "Em cago en la monarquia , al rei ia tots els seus cossos repressius ".

Mesa ha comentat que està "tranquil" però al mateix temps "preocupat", ja que el seu cas "és una novetat" dins de l'anàlisi del dret de la llibertat d'expressió i els seus límits.

Notícies relacionades