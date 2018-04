Destacats ultres, Tabàrnia i l'empresari alemany antiprocés, junts a taula per ''la gran cena española''

excap de les joventuts de Fuerza Nueva a Catalunya.



En representació de Tabàrnia, hi aniran Jaume Vives -

Tot i que sembli una broma de mal gust, el lema de la trobada és "salvem la convivència" i -d'acord amb el secretisme que sol envoltar els actes dels col·lectius ultres- el lloc, diu la pàgina de l'acte, "s'indicarà pròximament, només als interessats". Però el que realment grinyola és la llista de convidats d'honor al sopar.Hi ha Javier Ortega Smith, advocat i secretari general del partit ultradretà VOX, que actua com a acusació popular en la macrocausa de la justícia espanyola contra l'independentisme, a qui conviden per "la seva implacable tasca en contra del cop d'estat mitjançant la seva acusació popular i l'enviament a presó dels colpistes". També assistirà Javier Barraycoa -convidat per "escriure la nostra història, tal com és"- personatge reconegut entre els grups d'extrema dreta a Catalunya, molt vinculat als catòlics ultraconservadors de la 'Comunión Tradicionalista Carlista' i un dels impulsors del web ultradretà 'Somatemps'. Destaca també la presència de José Maria Fuster,l’ultracatòlic, homòfob, masclista i xenòfob- que els dóna veu; Miguel Martínez, que apareix retratat a les xarxes socials amb personatges com Albert Tafalla, dirigent local de Plataforma per Catalunya, imputat el 2013 acusat de protagonitzar una campanya electoral racista i Joan López Alegre, propietari d’una de les empreses que promociona i fa difusió de Tabàrnia, StrategyComm, i tertulià en defensa del nacionalisme espanyol més ranci. Com a convidat estrella, Karl Jacobi, l'empresari alemany que va desitjar en una conferència al Círculo Ecuestre de Barcelona -dirigint-se directament al president del Parlament, Roger Torrent- que tots els sobiranistes "acabin a la presó" i que una persona que havia treballat per a ell va denunciar al directe.cat pràctiques masclistes, dèspotes, garrepes i il·legals.