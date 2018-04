Albert Rivera canvia l'UGT per un xalet de luxe

Última actualització Dijous, 19 d'abril de 2018 19:30 h

S'ha donat de baixa del sindicat perquè va recolzar la manifestació del dissabte passat a Barcelona a favor dels drets i les llibertats

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció | ACN | El líder de Ciutadans (Cs), Albert Rivera, ha comunicat aquest dijous per carta la seva baixa com a afiliat a la Unió General de Treballadors (UGT), en protesta –segons la missiva- al “suport” del sindicat “als imputats” per “l’intent de cop separatista del passat octubre a Catalunya”. Segons ell mateix explica a la carta, s’havia afiliat a UGT quan treballava als serveis jurídics de La Caixa (any 2002) perquè considerava que “era un sindicat que podia representar i defensar els meus drets com a treballador”. Després, segons Rivera, tot i deixar la seva feina en aquesta entitat financera no es va donar de baixa perquè creu que “els sindicats han de tenir un paper de representativitat rellevant a la nostra societat”, però “lamentablement en els últims anys he observat com la seva organització s’ha anar polititzant” i allunyant-se de les “funcions que li atribueix la nostra Constitució”.

El punt culminant, segons Rivera, ha estat que "aquest sindicat ha decidit sonar suport als imputats per delictes tan greus com el de rebel·lió, sedició i malversació de fons públics en l'intent de cop separatista de la passada tardor a Catalunya".

"Com que estic en desacord amb el qüestionament que fa la seva organització del nostre sistema judicial i el suport a aquells que pretenen trencar els nostres valors constitucionals, els sol·licito la baixa com a afiliat de la seva entitat", conclou.

La carta està signada el 12 d'abril del 2018, tres dies abans de la manifestació en què centenars de milers de persones convocades per la plataforma "Espai Democràcia i Convivència" van demanar l'alliberament dels presos polítics.

Juntament a UGT també hi va participar CCOO. Tolts dos sindicats estan integrats dins de la plataforma. Segons el secretari general d'UGT, Josep Maria Álvarez, el sindicat busca, com altres organitzacions, una "normalització" de la situació. "Aquest és un moviment que vol convivència, democràcia i un govern estatutari i constitucional", va dir.

Un xalet de luxe d'un milió d'euros

Albert Rivera s'ha comprat un xalet de luxe a la ciutat amb la renda per càpita més alta de l'Estat, Pozuelo de Alarcón, i té de veïns de les majors celebrities espanyoles com Cristiano Ronaldo. No queda massa bé que un sindicalista tingui una llar que superi el milió d'euros, que té seguretat privada de 24 hores i una piscina comunitària i, podria ser un dels motius amagats a la seva baixa del sindicat. Cal recordar que Rivera tenia 2 hipoteques per pagar dos pisos un a Barcelona i un altre a Madrid. Caldria preguntar-se què passaria si polític independentista hagués fet un salt tan gegantí en el valor dels seus immobles.

Notícies relacionades